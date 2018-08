María Patiño se entera en pleno directo de 'Sálvame' de que tendrá que ir a un juicio

Al más puro estilo Hay una carta para ti, María Patiño fue la receptora este jueves de una misiva de la Audiencia Provincial de Madrid en pleno directo de Sálvame. La colaboradora de Telecinco abrió el sobre ante las cámaras del programa mientras la expectación era máxima en el plató.

Tras un primer momento de inquietud, Patiño relajó el gesto al enterarse a qué se debía la notificación judicial. "Estoy citada el 26 de septiembre de 2018 a las diez de la mañana en calidad de... ¡testigo!", gritó al leer la última palabra.

En un principio dijo desconocer sobre qué tema tendría que declarar, pero al leer quién la requería como testigo exclamó: "¡Ah, ya sé quién me llama, pero creo que este tema está vetado!". Por ese motivo consultó con el director del programa, David Valldeperas, si podía dar más detalles por televisión o no.

TELECINCO

Éste lo autorizó y Patiño señaló que había sido llamada como testigo por Raúl Gordo. "Es un hombre que en su día se vinculó a Makoke mientras estaba con Kiko Matamoros", aclaró.

"Raúl me llamó para negar que había tenido una relación sentimental con Makoke mientras estaba casada y me llamó fundamentalmente para atacar a Kiko Matamoros. Yo entré por teléfono para dar lo que estoy contando y Matamoros, que estaba en ese plató, se revolvió contra Raúl y soltó lo más grande. Por lo tanto, Raúl ha tenido que interponer una demanda, no sé si a Kiko, pero doy por hecho que es a Kiko y yo voy de testigo a este juicio", añadió Patiño. Puedes ver el momento completo aquí.