Por 6 euros la hora: La denuncia de un trabajador al que obligaron a trabajar a pleno sol durante la ola de calor

Este martes, un hombre de 48 años falleció en Murcia mientras realizaba trabajos en unas obras de la autovía del Reguerón.

El suceso tuvo lugar a las 18:30 horas, cuando el obrero sufrió un golpe de calor mortal mientras realizaba trabajos de ferrallado en una estructura de hierro de una obra de hormigón.

La noticia se conoció este jueves y hoy viernes un trabajador, cuyo usuario en Twitter es @avelasgar, ha querido compartir su experiencia laboral en plena ola de calor, que ha terminado realmente mal para él en lo económico, pero que podía haber sido mucho peor.

Según ha explicado, en su empresa le pidieron "que descargara un camión a las 14:00 horas de la tarde, al sol y en plena ola de calor". "Dos horas después", indica, "estaba con temblores, frío y mareos, casi desmayado".

Pero lo peor es que este viernes se lo han vuelto a pedir. "Y me negué", explica. La consecuencia: "me han echado".

¿Cuánto cobraba por jugarse la vida al sol? "6 euros la hora".

"Benditos empresarios", ha concluido.

