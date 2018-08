Un concursante de 'Pesadilla en la Cocina' acusa a Chicote de colocarle un ratón en el lavaplatos

"Participar en Pesadilla en la Cocina se convirtió en la pesadilla de mi vida". Con estas palabras, Roberto de la Rosa explica en declaraciones al diario El Mundo lo que supuso para él su paso por el programa que presenta y dirige el cocinero Alberto Chicote.

De la Rosa salió en el programa en el año 2012, como socio del restaurante El último agave, una taquería mexicana de Barcelona que salió adelante, pese a que durante aquel episodio Chicote se encontraba ni más ni menos que un ratón muerto en el lavaplatos.

Según De la Rosa, este episodio fue un montaje. Así lo explica a El Mundo:

"Recuerdo el tema del ratón. Me negué en redondo a lo de la comida podrida, pero su departamento de arte tuvo esta ocurrencia. Así que al final me dijeron: 'Sólo tienes dos opciones, o la comida podrida o el ratón para que lo encuentre Alberto'. Y elegí el ratón. Dije no a todas las barbaridades que me proponían con la comida, y me decían: 'Pero es que tiene que haber algo'. Me llegaron con esa propuesta y pensé: 'Bueno, de todos los males este puede ser el menor'. Creí que la gente no iba a pensar que un ratón sería capaz de quitar ocho tornillos, meterse en una máquina con agua y circuitos eléctricos y morirse allí. Me arrepiento no se imaginan cuánto. He pasado de Guatemala a Guatepinchepeor (...) He sido el tonto útil de Chicote".