Críticas a un invitado de 'Volverte a ver' por la petición machista que hizo a su novia

Una de las historias de este viernes de Volverte a ver (Telecinco) ha generado multitud de comentarios en Twitter, que acusan a Sergio, uno de los invitados de la noche, de machista y celoso.

Sergio acudió al programa que presenta Carlos Sobera para dar una sorpresa a su novia, Sandra, y pedirle matrimonio en directo. Sin embargo, no fue su única solicitud. Antes de preguntar si se quería casar con él, se quejó de que ella subiese fotos a Instagram en las que sale ella sola y reclamó que dejase de hacerlo porque era una práctica que a él le hacía daño. Y eso ha cabreado a todo el mundo.

La relación se estaba enfriando

La pareja se conoció hace dos años a través de una aplicación. Durante el primer año tuvieron una relación idílica pero ahora los más de 100 kilómetros de distancia que los separa y los 14 años de diferencia de edad están enfriando la relación.

Sergio recurrió al programa que presenta Carlos Sobera, para pedirle a Sandra que pusiese de su parte para que la relación entre ambos funcionase, porque, según él, ella es la mujer de su vida y él estaba dispuesto a cambiar cualquier cosa para que todo funcionase.

Puedes verlo en la web de Telecinco pinchando en este enlace.

"Hola Sandra. Te he traído aquí porque lo que tengo que decirte es muy importante para mí [...] Mi anterior relación me fue infiel por mediación de las redes sociales y sabes, porque te lo he dicho muchas veces, que me gustaría que me tuvieses más en cuenta en ese tema, que de vez en cuando subieras alguna foto conmigo y que no aparecieras siempre sola", dijo dirigiéndose a Sandra.

En su turno de palabra, ella le dio la razón y prometió que dejaría de hacerlo: "Es verdad que si miras mis redes sociales parece que estoy soltera, pero es que es algo que he hecho siempre y que no tiene segundas intenciones... Pero bueno, no va a ser un problema para mí cambiarlo".

Las críticas no se hicieron esperar

A pesar de que Sandra respondió que sí a la propuesta de matrimonio, la otra petición de Sergio no pasó desapercibida en Twitter y enseguida se dispararon los comentarios negativos:

Que en 2018, te lleven a un programa de television para decirte que no subas fotos sola a instagram, que subas en pareja para que sepan que tienes novio, me parece una vergüenza. Y encima se casa con el. #VolverteAVer — Meri♛ (@MeeriGJ) 3 de agosto de 2018

Y lo mejor es que a ella le parece bien y le da la razón. Chica, espabila. #VolverteAVer #estoyindigna — Meri♛ (@MeeriGJ) 3 de agosto de 2018

Yo he flipado muchísimo, es que no me lo podía creer. Mi hija de 8 años estaba aún despierta y aproveché para explicarle bien clarito que nunca dejase que un gilipollas como ese la tratase así. — Hasta que se caiga el cielo (@un_escalofrio) 4 de agosto de 2018

Puedes tener pareja y subir fotos sola a instagram. Tener pareja no significa que seas propiedad de nadie y no por subir una foto con tu pareja vas a "alejar" a los demás para que no te la "roben".

Si esta persona fuera mi pareja de ahí salgo soltera. #VolverteAVer — 4 De Septiembre (@_VirginiaPerez_) 3 de agosto de 2018

#VolverteAVer Oye, por favor, dejad de normalizar los celos patológicos de este hombre, el machismo encubierto. ¿Que está mal que esta mujer se ponga fotos sola en instagram? ¿En serio? No le hagáis creer a ella que ese pensamiento es correcto. Hombre tóxico. — Aida Cano López (@AidaLaFuga) 3 de agosto de 2018

Machismo disfrazado en #VolverteAVer



Lamentable pintar a un controlador como si fuera un enamorado romántico. — Lerchán (@OLingoreteiro) 3 de agosto de 2018

Tía, sal corriendo! Huye! Ese tío es un tóxico! Todo lo guapo que es por fuera, en realidad por dentro es un bicho! Además me suena de Grindr.. #VolverteAVer pic.twitter.com/6i8JOgXSlt — SusoOrtega (@susortegablanco) 3 de agosto de 2018

Estar viendo un programa (que en mi casa estaban viendo) y que me esté dando vergüenza y no entienda cómo se permiten tales cosas en T.V. Ahora no se pueden subir fotos sola a Instagram si tienes pareja. Claro que si guapi . #VolverteAVer — dodochannel (@dodochannel_ale) 3 de agosto de 2018

#VolverteAVer Me da la sensación de que le pidió matrimonio sólo para que se vea que lleva anillo de compromiso en sus fotos en las redes y así echar atrás a posibles pretendientes... 🤦 — Fioreta (@Julieffe_) 3 de agosto de 2018

De verdad eh estoy flipando 😂😂

Que el diga que tiene que tener más cuidado ella en sus redes sociale pq sube más selfies de ella que fotos con el y parece que está soltera. No por nada pero ella solo tiene 24 años y cada uno hará lo que quería con las redes. #VolverteAVer — Little Mix ❣️ (@jjpl__lm) 3 de agosto de 2018

Joder, macho, te falta mearle encima para que la gente vea que tiene pareja y está "cogida". Qué puto asco. #VolverteAVer — Martolomiuns (@roten_tuch) 3 de agosto de 2018