El catalán divide a la audiencia del programa 'Ambulancias' de La Sexta

El programa Ambulancias de La Sexta sigue al personal médico en estos vehículos en su día a día en distintas comunidades autónomas.

El de la noche del domingo transcurría en Cataluña y parte de la audiencia se ha indignado porque los 'protagonistas' hablan... catalán.

#Ambulancias una consulta, si no entiendo nada de catalán; como me entero de lo que me pasa y debo hacer?

Otra parte de la audiencia se ha encargado de apuntar las mil razones por las que es absurdo quejarse de que los catalanes hablen su idioma mientras hacen su trabajo en su tierra.

No he podido ver el programa de #Ambulancias pero estoy leyendo quejas de que se hable en catalán. Es un programa que graba cómo es el día a día de este personal sanitario. No están actuando. Están trabajando de verdad.

No vamos a cuestionar el idioma que utilizan en su trabajo.