El tremendo hachazo de María Patiño a Gloria Camila por atacar 'Socialité'

María Patiño le ha dedicado unas palabras a Gloria Camila, la hija adoptiva de la ya fallecida Rocío Jurado y el torero José Ortega Cano. Lo ha hecho en la edición de este domingo de Socialité, el programa que presenta los fines de semana en Telecinco.

Todo viene a raíz de un vídeo que el programa emitió la semana pasada, sobre unas respuestas que la exsuperviviente había dado a sus fans a través de las encuestas de Instagram. A ella le sentó mal porque pensó que se estaban riendo de ella.

"¿Qué profesionales son esos? Que hablen de eso, que es una tontería, me parece rellenar programa", contaba a sus fans en un vídeo en los Stories de la red social, donde también afirmó que nunca hablaría con Socialité porque no le gustaba. "No me gusta ni la presentadora", afirmó.

Puedes verlo en la web de Telecinco pinchando en este enlace.

Este domingo, tras explicar el conflicto en otro vídeo, las cámaras del programa han enfocado a Patiño para que le enviase un mensaje directo a Gloria Camila.

Primero le ha reprochado que sea una persona tan desconfiada y a la que le gusta vivir en el conflicto: "Eres muy joven. Sé que has pasado situaciones muy duras pero conozco gente con menos recursos que tú y con situaciones más duras que la tuya que miran a la vida con sentido del humor. Y dando gracias por lo que tienen".

No se ha detenido ahí y después de dar las gracias al público por su apoyo para que el programa siguiese en antena, Patiño ha lanzado un ataque demoledor:

"Y también te digo, Gloria. Si algún día te apetece venir a trabajar todos los días, de miércoles a domingo, durante más de ocho horas, por el dinero que cobran mis compañeros y tienes la capacidad de hacer un programa mejor, yo te digo, sin pedir permiso a la dirección, que estás más que invitada [...] Pero insisto, eres muy joven y te queda mucho que aprender".