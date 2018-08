La indignante respuesta que obtuvo una chica al querer comprar un móvil por Wallapop

Una joven usuaria de Twitter quiso comprar un móvil en Wallapop y se vio inmersa en una conversación absolutamente surrealista con el vendedor con el que contactó para ello.

La usuaria @kkkvvx ha compartido en su cuenta dos pantallazos con la conversación de Whatsapp que mantuvo con un usuario de Wallapop que vendía un iPhone.

"Hola, vi un anuncio en Wallapop de un iPhone 5S. Quería preguntar si todavía lo tiene y si funciona correctamente", escribe ella.

"No lo tengo. Tengo el iPhone X. Lo vendo por 150 euros. Porque me lo encontré y está nuevo. Me lo encontré en la caja", explica el vendedor.

"Pero, ¿está bloqueado?", pregunta la usuaria.

"No. Es nuevo. Está sin abrir", responde él.

"¿Y por qué lo vendes por 150 euros cuando está nuevo sin abrir?", cuestiona ella.

"Porque yo ya lo tengo y porque me lo encontré. No es justo que lo venda por 1.200 euros", contestó el vendedor.

Entonces, la protagonista de esta historia quiso ver fotos del producto sin esperar la respuesta que iba a recibir:

"¿Me puedes enviar fotos?", pidió.

"Sí, pero, ¿usted es soltera?", contestó el vendedor.

"¿Eso qué tiene que ver con mandarme fotos del móvil?", cuestionó, con buen criterio, ella.

"Pues no se lo vendo", zanjó él. "Adiós".

Sin dar crédito a lo que acababa de pasar, la joven exigió una explicación a este giro de los acontecimientos.

"¿Puede explicarme a qué viene esa pregunta cuando estamos hablando de un móvil?", preguntó.

Y esta fue la frase con la que el vendedor cerró la conversación dejando más ojiplática si cabe a la usuaria y a quienes han leído esto en Twitter, que también alucinan: "Déjame tranquilo o la denuncio por acoso".

Su historia se ha convertido en todo un fenómeno viral con más de 8.700 retuits y más de 18.000 'me gusta'.