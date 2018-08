La respuesta de Paz Padilla a una mujer que se metió con ella en Instagram

Paz Padilla, como cualquier otro famoso que se precie, acumula una legión de fans pero también de detractores. En cada publicación que la humorista hace en alguna de sus redes sociales siempre se cuela algún insulto o comentario despectivo entre los cientos de comentarios de cariño que habitualmente suele generar.

La última publicación en su cuenta personal de Instagram, la red en la que Padilla es más activa y donde cuenta con 715.000 seguidores, no podía ser una excepción.

Se trata de un vídeo grabado a cámara lenta en el que la presentadora de Sálvame juega con la arena de la playa de Zahara de los Atunes, en Cádiz.

A post shared by Paz Padilla (@paz_padilla) on Aug 4, 2018 at 1:57pm PDT

Una de las seguidoras de Padilla aprovechó esta publicación para lanzarle un dardo envenenado y afearle que, según ella, se crea Paula Echevarría. En esta ocasión, y a diferencia de otras veces, la humorista respondió con su toque particular de humor ácido: "Jajaja, ¿y tú quién te crees? ¡Carajota!".

Esta interacción entre la presentadora y su detractora ha provocado una oleada de mensajes de apoyo hacia Padilla:

yo creo q no se quiere parecer a nadie no entiendo a qué vienen esas faltas de respeto 😒 ah si q no tienes vida propia no?

rociito123