"Cachis...": las reacciones a la decisión de la juez sobre el caso Máster

El PSOE e IU han bromeado sobre la situación del presidente del PP, Pablo Casado, tras la decisión de la juez de Instrucción número 51 de Madrid de elevar al Tribunal Supremo el caso en el que investiga las presuntas irregularidades en el máster que realizó el político 'popular' en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

"Cachis...", ha escrito el PSOE en su cuenta de Twitter sobre el auto en el que la magistrada Carmen Rodríguez-Medel acuerda elevar exposición motivada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo y apunta a la "indiciaria responsabilidad" de Casado, que, al ser diputado, está aforado.

La vicesecretaria de Organización socialista, Adriana Lastra, ha dicho que el PP no cambia, dos meses después de la moción de censura que sacó a los conservadores de La Moncloa. "En este país hubo una moción de censura porque un tribunal condenó al PP por corrupción", ha recordado. Casado, añade, "no es un representante político digno" para la España actual.

🗣️ @Adrilastra 2 meses después, el PP sigue igual. No es sólo el caso Gürtell, Lezo, Enredera...ahora llega el caso Máster. Pablo Casado no representa la regeneración. Esa España que madruga no se ve representada dignamente en #Casado. — PSOE (@PSOE) 6 de agosto de 2018

🗣️ @Adrilastra Este país necesita una derecha moderna y regenerada. #Casado debe dar explicaciones. En este país hubo una moción de censura porque un tribunal condenó al PP por corrupción. — PSOE (@PSOE) 6 de agosto de 2018

Más explícito es el comentario de Izquierda Unida, que en la misma red social ha publicado el mensaje "Vaya, vaya... Casado el Breve", sugiriendo que el nuevo líder del PP podría tener que dimitir próximamente como consecuencia del proceso judicial.

Su líder, Alberto Garzón, igualmente vía Twitter, ha escrito: "Los militantes del PP ya sabían que votaban como presidente a quien hacía trampas con su curriculum. Les debió parecer buena señal".

Si el Supremo acepta, Pablo Casado será imputado por el caso Máster. Los militantes del PP ya sabían que votaban como presidente a quien hacía trampas con su curriculum. Les debió parecer buena señal. https://t.co/Ds9ShvDRiU — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) 6 de agosto de 2018

Podemos, por su parte, también se ha hecho eco de la decisión de la juez sobre Casado, afirmado que "la renovación del Partido Popular era esto". "Es una pena que no entiendan el daño que han causado a este país con su corrupción", ha añadido.

La renovación del Partido Popular era esto. Es una pena que no entiendan el daño que han causado a este país con su corrupción. https://t.co/XChW95hbUH — PODEMOS (@ahorapodemos) 6 de agosto de 2018

Su secretario general en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha señalado que "no hay garantías" que evidencien que en el PP "no van a seguir sumidos en escándalos de corrupción". Podemos sobre el máster de Casado: "PP no garantiza que no siga con escándalos de corrupción"

"La jueza pide la imputación de Casado. Mientras el PP no aborde su principal problema va a ser imposible su renovación y por tanto, debatir con ellos sobre el modelo de país que proponen, no hay garantías que evidencien que no van a seguir sumidos en escándalos de corrupción", ha criticado Espinar en su cuenta de Twitter.

‼️La jueza pide la imputación de Casado.



Mientras el PP no aborde su principal problema va a ser imposible su renovación y por tanto, debatir con ellos sobre el modelo de país que proponen, no hay garantías que evidencien que no van a seguir sumidos en escándalos de corrupción pic.twitter.com/KXsw026kWH — Ramón Espinar (@RamonEspinar) 6 de agosto de 2018

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha considerado también que la decisión de la jueza es la "prueba" de que hay que cambiar la Constitución para "acabar con los privilegios de los políticos", una reforma que podría ser "un cambio exprés" si todos los partidos se ponen de acuerdo.

En conferencia de prensa en la sede del partido, ha subrayado el hecho de que varios compañeros de máster de Casado ya han sido investigados y que si el presidente del PP no fuera aforado "ya habría sido imputado".

