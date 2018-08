Casado tiene la "absoluta tranquilidad" de haber hecho lo correcto en su título

El presidente del PP, Pablo Casado, ha dicho hoy tener la "absoluta tranquilidad" de haber hecho por su parte "todo correctamente" en cuanto a su polémico máster en la Universidad Rey Juan Carlos, que nadie le regaló. "En ningún caso yo he recibido ningún regalo", ha dicho.

Casado ha comparecido ante los medios de comunicación tras conocerse que la jueza ha pedido al Tribunal Supremo que le investigue por los delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio al considerar que existen "indicios" de que obtuvo el máster de Derecho Autonómico como un "regalo académico por su relevancia política e institucional".

Quiero transmitir a todos los miembros del @PPopular la absoluta tranquilidad de que, por mi parte, hice todo correctamente y mi total colaboración no solo a comparecer en medios, sino a prestar cualquier información como he hecho en estos meses. pic.twitter.com/p3QcyBzdIu — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 6 de agosto de 2018

También ha asegurado que no se plantea dimitir por este asunto porque el PP tiene unas reglas "muy tasadas" para cifrar en qué materias y supuestos se tienen que asumir responsabilidades y "en este caso no se cumple ninguna de ellas".

El político popular cree que los medios deben hacer una reflexión: "Hay que pensar si es normal que diez años después tenga que estar contestando sobre un curso que no es habilitante y que hice sin cometer ninguna regularidad", dicho. Afirma no sentirse perseguido, pese a ello, pero sí cree que lo que se ha hecho con él "no se ha hecho con nadie".