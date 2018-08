EEUU impone nuevas sanciones a Irán, aunque Trump dice que está "abierto" a otro acuerdo nuclear

El Gobierno de Estados Unidos confirmó hoy que a medianoche reimpondrá su primera tanda de sanciones a Irán y avisó de que las implementará "por completo", para aumentar la presión económica contra los ayatolás e impedir que sigan financiando "actividades malignas" en la región.

"Este Gobierno tiene intención de hacer cumplir por completo nuestras sanciones en cuanto entren en vigor para presionar económicamente al régimen de Irán, frenar sus actividades malignas y, por último, abrir un nuevo camino que lleve a la prosperidad del pueblo iraní", afirmó hoy un alto funcionario estadounidense.

La reanudación de las sanciones es consecuencia de la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán de 2015 y busca aislar económicamente al Ejecutivo iraní, forzando a compañías extranjeras a que reduzcan o cierren sus negocios en el país persa.

A las 00.01 hora local del martes (seis horas más en la España peninsular), EEUU penalizará de nuevo el comercio de oro, metales preciosos y otros, entre los que se incluye el aluminio y el acero, reimpondrá sanciones al sector automotriz de Irán y prohibirá las transacciones financieras relacionadas con el sistema de ferrocarriles. Asimismo, Washington impedirá que Teherán adquiera dólares estadounidenses e impondrá sanciones a aquellos que compren o faciliten la emisión de deuda soberana iraní.

Esas sanciones fueron levantadas tras la firma del acuerdo nuclear suscrito en julio de 2015 por Irán y el G5+1, integrado por Rusia, China, Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos, entonces presidido por Barack Obama (2009-2017), uno de los impulsores de la iniciativa.

En mayo pasado, su sucesor, Donald Trump, se retiró del pacto y anunció la reanudación de las sanciones, cuya primera ronda entra en vigor esta medianoche, mientras que el 4 de noviembre se implementarán el resto, que incluyen la venta de petróleo y las transacciones financieras con el Banco Central de Irán.

Según dijo hoy un alto funcionario estadounidense, unas 100 empresas han anunciado ya su deseo de dejar el mercado iraní, especialmente por la incertidumbre en los sectores energético y financiero. Hasta el momento, las más afectadas son las multinacionales, con grandes intereses en EEUU, como Total, Airbus, Peugeot y Siemens.

Xinhua News Agency/Getty Images Donald Trump, durante un acto en la Casa Blanca, el pasado 20 de julio.

Y mientras todo esto está por pasar, Donald Trump ha reiterado este lunes que está "abierto" a alcanzar un nuevo acuerdo "más amplio" con Irán, que no se limite a su programa nuclear y que englobe todas "las actividades malignas" de los ayatolás, incluyendo sus actividades en otros países de la región.

"Estoy abierto a alcanzar un acuerdo más amplio que aborde toda la gama de actividades malignas del régimen, incluido su programa de misiles balísticos y su apoyo al terrorismo", afirmó hoy Trump, según recogió la Casa Blanca en un comunicado.

Como ya ocurriera con el anuncio de Trump de salirse del acuerdo nuclear, hay división de opiniones ante las sanciones. En Europa, enfado; en Israel, aplauso entusiasta. Así, la Unión Europea ha lamentado este restablecimiento de sanciones y ha recordado que, en paralelo, entrará en vigor la respuesta de la Unión para proteger a las empresas europeas de los efectos de esas medidas. Lo indicaron en un comunicado conjunto la alta representante de la UE para Política Exterior, Federica Mogherini, y los ministros de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian; de Alemania, Heiko Maas, y de Reino Unido, Jeremy Hunt.

La legislación (conocida como "estatuto de bloqueo"), que busca limitar el impacto de las sanciones estadounidenses, se centrará en la conservación y mantenimiento de los canales financieros comunitarios con Irán y en asegurar la exportación de gas y petróleo iraní. La nueva normativa, inicialmente encaminada a apoyar la implementación del acuerdo, incluirá la posibilidad de que las empresas europeas puedan recibir compensaciones por los potenciales perjuicios provocados por las sanciones extraterritoriales de EEUU a raíz de su retirada del acuerdo atómico. Además anulará en territorio comunitario los fallos en tribunales extranjeros basados en dichas sanciones y prohibirá a ciudadanos europeos su cumplimiento.

Esta revisión del estatuto, lanzada el pasado 6 de junio por la Comisión Europea (CE), entrará en vigor tras dos meses de escrutinio en el Parlamento y el Consejo. En particular, el comunicado asegura que la UE se mantendrá firme en su protección de los actores económicos que hagan negocios con la República Islámica conforme a lo dispuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU y el derecho comunitario.

La UE reafirmó asimismo su compromiso para con el acuerdo y sus expectativas de que Irán continúe fiel a las responsabilidades vinculadas al documento pese a la retirada de EEUU. Los firmantes señalaron que seguirán trabajando durante las próximas semanas para que más países puedan suscribirse al acuerdo, cuyo objetivo es asegurar que el programa nuclear de Teherán sea completamente pacífico.

Photothek via Getty Images Los representantes de Alemania, la UE, Irán, Reino Unido y EEUU, en Viena, a punto de posar para la foto de familia tras el acuerdo nuclear.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha felicitado a Trump por el paso dado, "la importante decisión de imponer sanciones a Irán", y ha llamado llamó a los países europeos a seguir sus pasos. El jefe de Gobierno consideró en un vídeo que el restablecimiento de las sanciones al país de los ayatolás "simboliza la determinación de frenar la agresión regional de Irán y sus planes para dotarse de armas nucleares", en "un momento importante para Israel, Estados Unidos, la región y todo el mundo".

El primer ministro insistió en que "es hora de dejar de hablar" y de emprender acciones, que para él "es exactamente lo que hizo EEUU y lo que Europa necesita hacer", por lo que pidió que los Estados europeos "que están hablando de detener a Irán se sumen a este paso".

