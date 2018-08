La prueba que demuestra que Blake Lively se hizo pasar por otra famosa

Hemos visto a Blake Lively de todas las formas posibles gracias a su trabajo y a las redes sociales. También hemos conocido su gran sentido del humor gracias a los chistes que se cruza en Instagram y Twitter con su marido Ryan Reynolds. Pero hasta ahora jamás la habíamos visto así. Hubo un día, en 1997, en el que Blake Lively se metió en la piel de una Spice Girl, concretamente de Emma Bunton, y la protagonista de Gossip Girl ha querido compartirlo con todo el mundo.

Parece casi imposible que siendo una niña fuera capaz de subirse a esas plataformas, pero Lively lo hizo con la ilusión propia de esa edad cuando se asiste al primer concierto de tu grupo favorito.

