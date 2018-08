Madrid cierra el Retiro y otros cinco parques por el viento

El parque del Retiro, la Quinta de los Molinos, Torre Arias, Fuente del Berro, Jardines de Sabatini y la Rosaleda del parque del Oeste han cerrado hoy a las cuatro de la tarde de manera preventiva y se ha procedido a su desalojado ante la previsión de fuertes rachas de viento anunciada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según explica en un comunicado el Ayuntamiento, el cierre de estos parques se enmarca en el Protocolo de gestión de incidencias y actuación ante la previsión de situaciones meteorológicas excepcionalmente adversas.

La Aemet anuncia fuertes rachas de viento a partir de las seis de la tarde, lo que ha llevado a activar el nivel de alerta roja en El Retiro y en el resto de parques históricos con cerramientos, que implica cerrar todos los accesos para evitar que la caída de ramas o árboles pueda poner en riesgo a sus visitantes.

Se prevén rachas de viento superiores a 104 kilómetros por hora desde las seis de la tarde, señala la Policía Municipal de Madrid en su cuenta de Twitter, que reclama que se adopten las siguientes precauciones: No pasar por debajo de elementos voladizos como carteles o paneles informativos, estar atentos a los árboles (podría caer alguna rama fracturada) y, en general, intentar no salir a la calle o refugiarse en algún lugar en los momentos de mayor intensidad.

Ante estas rachas de #Viento tome precauciones. No pase debajo de elementos voladizos, como pancartas, etc. Vigile los árboles, podría caer alguna rama fracturada, en general intente no salir o refugiarse en algún lugar en los momentos de mayor intensidad#Precaucion #Prevención