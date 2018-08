Viven la cita más tensa de la historia de 'First Dates' y Lidia Torrent tiene que intervenir

First Dates es ese lugar en el que todo puede salir o muy bien o rematadamente mal. El programa de citas de Carlos Sobera en Cuatro es capaz de lo mejor y de lo peor y eso se ha visto en el episodio 699.

Al restaurante han llegado Yolanda —que se ha presentado como Natsuki— y Prudencio, dos personas que no pueden ser más distintas.

Así se presentaban a los espectadores.

El primero en llegar fue Prudencio, que confesó que estaba nervioso y que por las noches actuaba como drag queen interpretando canciones de Lady Gaga.

Yolanda llegó y compartió espacio con Prudencio pero no surgió la química.

Nada más sentarse, Yolanda se quedó en silencio y Prudencio también.

Silencio y tensión es lo único que se han dicho ambos al conocerse.

Poco después, Lidia Torrent ha tenido que intervenir para ver qué pasaba entre ellos.

Durante la cita se han puesto a comer palomitas con palillos... lo típico. Además, Yolanda ha sacado nueces, convirtiendo la cita en un sainete.

