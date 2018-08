Turquía no volverá a Eurovisión porque es un "caos mental" en identidad sexual

Turquía seguirá sin regresar al concurso musical de Eurovisión por considerar un "caos mental" la participación de cantantes, como la austríaca Conchita Wurst, que no aclaran su identidad sexual.

Así lo señaló el sábado el director general de la radiotelevisión pública turca TRT, Ibrahim Eren. "No creo que vayamos a participar por ahora. Tenemos razones por el sistema de votación", dijo el funcionario turco, cuyo país abandonó el popular certamen en 2012. Pero agregó también motivos morales.

"Siendo una emisora pública, yo no puedo difundir en directo a las nueve de la noche, en horario infantil, a un austríaco con barba y falda, que no acepta su sexo, que no admite pertenecer a ningún sexo y asegura ser a la vez hombre y mujer", dijo Eren, en clara referencia a la cantante Conchita Wurst, que ganó el certamen en 2014.

"Respecto a Eurovisión he dicho a la Unión Europea de Radiodifusión: 'Os habéis desviado de vuestros valores, por eso también se han salido otros países'', aseguró el director de TRT.

"Ahí hay un caos mental, a causa de los dirigentes. Si eso se corrige, volveremos de nuevo a Eurovisión", agregó Eren.

Turquía participó en el certamen a partir de 1975 y en 2003 lo ganó con Everyway that I can de la cantante Sertab Erener, su única victoria aunque alcanzaba con regularidad la fase final de la competición.