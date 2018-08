Una joven denuncia que fue expulsada de un centro comercial por lo corto de sus 'shorts'

La historia que ha compartido Gabrielle Gibson, una joven de Alabama (Estados Unidos), tras su visita a un centro comercial está dando la vuelta al mundo por lo que le ocurrió debido a la ropa que llevaba.

Según denunció el 1 de agosto en su perfil de Facebook, ese mismo día había sido "literalmente acosada y expulsada del centro comercial Bellair, en Mobile (Alabama)" por lo que llevaba puesto. "Al parecer, unos hombres adultos no pudieron contenerse a sí mismos y me echaron", añadió.

Como sigue contando, un encargado de seguridad le dijo que le había visto las nalgas y que "eran un problema". "Una idea, ¿qué tal si no me miras el culo?, se preguntó la joven.

En su opinión, los vigilantes fueron "groseros" y "poco profesionales" y llegaron a amenazar con llamar a la policía. Ella les explicó que tiene "muslos grandes", por lo que no puede evitar que se le suban un poco, y que hacía demasiado calor para ponerse vaqueros.

"Por lo que he podido ver hoy todo el mundo iba en pantalones cortos. Es agosto y hace casi 38ºC fuera", prosiguió. Para Gibson el incidente ha supuesto un disgusto cuando ella sólo quería dar una vuelta y ha pedido que, quien quiera, comparta su historia.

En una entrevista posterior en The Mirror, la joven aseguró que no quiere que nadie tenga que sentirse nunca así. "Cuando salí de casa me sentía guapa y feliz conmigo misma, pero que hombres adultos me atacaran por lo que llevaba puesto cuando sólo quiero mirar y comprar cosas fue excesivo", señaló.