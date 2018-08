El PP defiende a Casado: "Los inocentes no deben dimitir"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, se ha dedicado en la mañana de este martes a hacer ronda por las radios españolas defendiendo al presidente de su partido, Pablo Casado, tras la decisión de la juez de elevar al Tribunal Supremo el llamado caso Máster; la magistrada ve indicios de delito en la manera en la que el nuevo líder conservador logró su título y le pide al alto tribunal que lo examine, dada la condición de aforado del popular.

García Egea niega la mayor: Casado no tiene que dimitir, esté imputado ahora o no, porque es "inocente" y "los inocentes no deben dimitir". Además, ha abundado en la teoría de la caza de brujas que ya dejó caer su jefe ayer, indicando que se está poniendo bajo la lupa su pasado por cuestiones políticas. "Que le vayan a corregir los deberes de 6º de EGB me parece un poco fuerte", sostiene.

En varias entrevistas en RNE, la Cadena SER o La Sexta, García Egea ha afirmado que Casado es "víctima de una persecución" por parte de otras formaciones políticas -algo que él mismo acabó negando en su comparecencia de ayer, aunque denunció la presión- y ha augurado que el proceso judicial sobre el máster que obtuvo en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid quedará "en nada".

DIRECTO @TeoGarciaEgea "Creo que la acusación contra @pablocasado_ va a quedar en nada. Si no fuera el presidente del PP no hablaríamos de eso" https://t.co/EZ71zgycaC — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) 7 de agosto de 2018

"Entiendo que los rivales políticos lo utilicen", pero este caso "va a quedar de nuevo en nada", ha dicho tras señalar que la Universidad Complutense de Madrid ya archivó el expediente sobre la Licenciatura de Derecho cursada por el líder popular en el Centro Cardenal Cisneros, un caso paralelo al del máster. "Al principio se puso en duda su carrera en la Complutense, y quedó en nada. Se puso en duda su trabajo de fin de máster, y quedó en nada. Y ahora se pone en duda si hizo unos trabajos", concluye. "No cabe en la cabeza de nadie" hacerle "la prueba del carbono 14 a los trabajos que la universidad no tenía ni la obligación de conservar", añade.

"No cabe en la cabeza de nadie hacerle la prueba del carbono 14 a los trabajos que la universidad no tenía ni la obligación de conservar

En su opinión, "todo el mundo está viendo claramente cómo se va disipando cualquier duda" que afecta a Casado, "a su currículum y a su trayectoria", y "la gente tiene claro que Pablo Casado es una persona honrada y honesta". Ha enfatizado, como ya hizo ayer el también diputado del PP por Ávila, que ha mostrado sus documentos "durante tres horas en un briefing con 60 periodista y en redes sociales", por lo que no hay duda, sostiene, de la limpieza del proceso.

Para reforzar su argumento, el dirigente murciano ha destacado que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación explicó a la jueza instructora que el curso realizado por Casado en la URJC se regulaba por un decreto ley que no exigía hacer un trabajo de fin de máster. "Luego se vio que todos los alumnos estaban en las mismas condiciones", así que "no hay trato de favor", ha subrayado.

"Inocente"

Cuando se le ha preguntado en qué momento debería dimitir Casado, hipotéticamente, según los Estatutos del PP, García Egea no ha aclarado si sería en el momento de ser imputado por el Tribunal Supremo -tras haber reclamado la juez de instrucción a este tribunal que lo cite como investigado- o posteriormente, cuando se abriera juicio oral.

"Los inocentes no deben dimitir", ha defendido tras mencionar los casos de políticos de otros partidos, como el PSOE o Podemos, que "han mentido sobre su currículum de forma descarada" o que han sido imputados y, sin embargo, "no les ocurre lo que a Pablo Casado", que es "víctima de una persecución por parte de muchos partidos políticos".

Además, el número dos del PP se ha referido al ministro de Agricultura, Luis Planas, que en el momento en que fue nombrado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba investigado en la causa sobre la extracción ilegal de agua en el entorno Doñana cuando era consejero de la Junta de Andalucía, aunque después la Fiscalía dictó el sobreseimiento de la causa contra él.

Si Casado fuera un ciudadano anónimo, seguramente estaríamos hablando de otra cosa

"No ha tenido el eco mediático que han tenido otros casos", como el de Casado, que es objeto de "un intento de desacreditar su honorabilidad y profesionalidad", ha indicado, agregando que "no parece muy normal" que a alguien le pidan presentar los trabajos que hizo "en un curso hace once años" a no ser que "se trate de una persona de relevancia del PP".

Estamos ante un proceso, insiste, "anecdótico" y que "no tiene ninguna relevancia" más allá del que le dan los medios, por lo que sus militantes "no están preocupados". Simplemente, ahonda, la izquierda "ha intentado jugar con la honorabilidad" del presidente del partido. "Si Casado fuera un ciudadano anónimo, seguramente estaríamos hablando de otra cosa", ha dicho García Egea, que acusa al bloque de izquierdas de desviar la atención con el caso del máster porque "no le gusta la ola de ilusión que Pablo Casado ha generado". "Todo está correcto y no hay nada más allá que un intento de dañar a una persona que ha conseguido reilusionar al PP", ha subrayado.

