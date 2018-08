El secretario de Comercio de EEUU "robó" 120 millones de dólares a sus socios

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, "desvió erróneamente o directamente robó" a sus socios empresariales 120 millones de dólares, según un reportaje publicado hoy por la revista Forbes y basado en 21 testimonios.

"Si la mitad de las acusaciones son legítimas, el actual secretario de comercio de EEUU podría estar entre los mayores timadores de la historia del país", enfatiza Forbes, que estima la fortuna de Ross en unos 700 millones de dólares.

