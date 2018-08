El duro momento con el abogado de 'La Manada' en 'El programa del verano'

El abogado de La Manada acudió este martes, de nuevo, a El programa del verano, para hablar de la detención de Ángel Boza, uno de sus clientes acusados de violar a una joven de 18 años durante los Sanfermines de 2016.

El espacio televisivo de actualidad presentado en verano por Joaquín Prat vivió un tenso enfrentamiento entre el letrado y el periodista Jorge Luque.

Después de ver el vídeo en el que los miembros de La Manada aparecían robando unas gafas el día antes de los hechos en San Fermín, Luque aseguró: "Me parece una falta de respeto que usted diga que no tiene nada que ver porque cuando La Manada sale en libertad, miles de personas se manifestaron en toda España porque consideraban que estos chicos no estaban capacitados para estar en libertad"

A lo que Martínez ha respondido: "Yo no falto el respeto a absolutamente a nadie. Yo solo respondo a las preguntas por lo que no te voy a consentir que digas que falto al respeto. Que haya manifestaciones que indiquen que estos señores deban estar en prisión y su relación con que uno de ellos haya sustraído unas gafas, comprenderás que es absurdo porque es una falta de inteligencia argumentarlo así. Porque evidentemente el señor Boza, al robar las gafas, le quitó la alarma y como le han pillado, está en prisión. Así que faltas de respeto, ninguna".

Y sentencia: "Yo soy el primero que asume sus errores".