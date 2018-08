Indignación por lo que todo el mundo escuchó en pleno 'First Dates'

First Dates (Cuatro) ha vuelto a dejar una de esas citas que ha saltado directamente a las redes sociales.

Al programa 700 acudieron Tamara y Jesús, dos jóvenes andaluces que no tenían las cosas demasiado claras.

La cita no ha empezado demasiado bien, Jesús, iba descamisado y se podía leer una G en tatuada en su pecho. Cuando su cita le ha preguntado por ello, ha asegurado que es por su apellido, Guillén.

Y ha añadido: "No me tatué la J porque era muy de maricón".

Y claro, esta frase ha sido objeto de críticas en redes sociales, que no han aprobado el comentario homófobo de Jesús.

No se tatúa la "J" porque es de muy maricón. Fachita andaluz detectado, el de caseta y rebujito.

Gillén: "Me tatué la G, porque la J me parecía de muy maricón"

Me iba a poner las botas pero quedaba muy maricon.

Enserio...?



