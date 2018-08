La experiencia de Carme Chaparro que te inquietará sobre el uso de redes sociales

Ya nos hemos acostumbrado a que cuando hacemos una búsqueda en internet de algún producto, después aparezca en todas partes: en los anuncios publicitarios de cada web que consultamos y de cada red social que abrimos. Da igual que ya lo hayas comprado, el producto sigue apareciendo hasta que haces una nueva búsqueda que ocupa su lugar.

Estos sistemas publicitarios utilizan los permisos que concedemos a las aplicaciones que descargamos para saberlo todo de nosotros. En ocasiones incluso más de lo que nos gustaría.

"Me acaba de pasar algo bastante extraño", así comienza el hilo de Twitter que la periodista Carme Chaparro ha escrito para contar algo que ha detectado en sus redes sociales y con lo que probablemente te sientas identificado.

Me acaba de pasar algo bastante extraño (abro hilo). Hace cosa de una hora le hecho una fotografía a una crema facial que me quería comprar (luego no hay quien se acuerde de los nombres, así que foto al canto y listo). Es de una marca aún muy poco conocida. Canadiense. — Carme Chaparro (@CarmeChaparro) 6 de agosto de 2018

Pues total, que hago la foto y a los dos segundos me olvido. Me he puesto a escribir la columna de @yo_dona y se me ha ido la cremita de la cabeza. ¿Sabéis qué me encuentro al entrar en Instagram? — Carme Chaparro (@CarmeChaparro) 6 de agosto de 2018

Una publi. No de una crema facial. O de cualquier producto de esa marca (tienen una veintena en la web). No. Me encuentro una publi de ese mismo tarro que había fotografiado una hora antes. — Carme Chaparro (@CarmeChaparro) 6 de agosto de 2018

¿En serio? Sí. El mismo. De los decenas o cientos de miles de publis de Instagram, me aparece esa. Por primera vez. Justo tras sacar una foto. — Carme Chaparro (@CarmeChaparro) 6 de agosto de 2018

¿Usa Instagram el acceso que le doy a mi carrete para hacer algo más que subir las imágenes que le digo? ¿Escanea sin permiso mis fotografías? ¿Qué hace con ellas? — Carme Chaparro (@CarmeChaparro) 6 de agosto de 2018

No había hablado con nadie. Ni nombrado la crema. Estaba sola. Cogí un bote vacío. Lo fotografié. Y ya. — Carme Chaparro (@CarmeChaparro) 6 de agosto de 2018

Muchos de los seguidores de la periodista han compartido en la publicación experiencias similares que se han encontrado en distintas redes sociales y páginas web.