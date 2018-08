Pablo Casado, en 2008: "Me encanta que en EEUU la mentira no se tolera"

Un vídeo de 30 segundos en septiembre de 2008 sobre Pablo Casado se ha viralizado en redes.

Me encanta que en EEUU la mentira no se tolera. Nixon dimitió por mentir, pero aquí no pasa nada", dijo entonces el actual presidente del Partido Popular.

Estas declaraciones toman mayor relevancia después de que la juez haya decidido elevar al Tribunal Supremo el llamado caso Máster; la magistrada ve indicios de delito en la manera en la que el nuevo líder conservador logró su título y le pide al alto tribunal que lo examine, dada la condición de aforado del popular.

La jueza ha pedido al Tribunal Supremo a Casado por los delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio al considerar que existen "indicios" de que obtuvo el máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) como un "regalo académico por su relevancia política e institucional".