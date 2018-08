Su caribeña cita de 'First Dates' le revela una impactante experiencia vital y el chaval se descompone

Indhilain, una venezolana de 25 años afincada en Valencia y que se dedica a los sujetadores, ha desvelado a su cita de First Dates una traumática experiencia vivida en su país natal.

Las palabras de Indhilain han impactado a su cita, un murciano de 24 años llamado Daniel que se presentaba en el programa de Cuatro como un deportista nato.

De este modo, la venezolana ha comenzado a narrar su experiencia afirmando que su país "ahorita está muy mal". Tras esto, Indhilain ha explicado a Daniel que en Caracas "vivía en muy buena zona, y cuanto mejor zona vivas, peor, porque los delincuentes creen que tú eres superadinerado".

En ese momento, la chica ha recordado una experiencia que ha descompuesto el rostro de Daniel: "A mí me robaron seis veces, dos con pistola", ha reconocido Indhilain antes de afirmar que una vez la llegaron a tener secuestrada durante cuatro horas: "No tienes una vida normal de una chica de 20 años. ¿Sabes?", ha afirmado Indhilain.

Frente a la cámara, Daniel ha reconocido que la historia le ha impactado y que esa experiencia ha hecho evolucionar a su cita como persona: "Yo creo que le ha hecho evolucionar y madurar antes de lo debido. Sí que pienso que tiene mucha vida recorrida", ha explicado.

Experiencias traumáticas a parte, la cita entre Daniel e Indhilain parecía ir por buen camino hasta que en la sentencia final, y después de que Daniel reconociese que quería una segunda cota, la chica le dijese que sí... pero en plan amigos. Vamos, que no.

"Sí tendría una segunda cita en plan amigos para ir conociéndonos más, pero así de una vez... no", ha soltado.

