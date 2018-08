7 claves para entender la polémica a la que se enfrenta el alcalde de León

Otro más: la corrupción golpea de nuevo al Partido Popular. En León, el alcalde Antonio Silván se enfrenta a una moción de censura que podría terminar con la alcaldía que comenzó en 2015.

¿Qué ha pasado?

El PSOE pretende presentar una moción de censura contra el alcalde de la ciudad, Antonio Silván, tras figurar su nombre en el sumario del caso de corrupción Enredadera y la publicación de unas grabaciones entre éste y el empresario José Luis Ulibarri ( en prisión por el mismo caso) en el que se escuchaba cómo le ofrecía al alcalde información privilegiada sobre la adjudicación de contratos públicos.

Aunque Silván no está siendo investigado por estos hechos, todos los grupos de la oposición han calificado su comportamiento de éticamente reprochable y han considerado insuficientes las explicaciones ofrecidas por el alcalde.

¿Cómo se ha defendido el Alcalde?

Se ha limitado a pedir disculpas a quien haya podido sentir "desasosiego" por sus conversaciones, que las ha limitado a una de tantas que mantiene con miembros de la sociedad leonesa. Siempre, matizó, "en el marco de la legalidad". Silván se ha agarrado al clavo ardiendo de que no está investigado y que no ha cometido ningún delito que le obligue a dejar su puesto. "Es muy difícil defenderse de algo cuando uno no ha sido acusado de nada", ha lamentado.

EFE Antonio Silván durante el pleno extraordinario

Todo ello, eso sí, con un "guiño" claro hacia Ciudadanos, formación clave para que la moción de censura o bien salga adelante o bien no prospere: le ha ofrecido la presidencia de una Comisión de Investigación sobre el caso.

¿Quién apoya la moción de censura?

El PSOE, con 8 escaños, es el partido que la quiere presentar. Cuenta con el apoyo de Unión del Pueblo Leonés (UPL), que tiene un escaño, León en Común (dos) y León Despierta (dos). Todos suman 13 escaños, uno por debajo para lograr la mayoría absoluta necesaria para tramitarla.

¿Por qué es tan importante el papel de Ciudadanos?

Ciudadanos cuenta con cuatro escaños y, con un solo de sus votos, se obtendría la mayoría absoluta imprescindible para presentar la moción de censura.

¿Qué ha decidido Ciudadanos?

Rechazar la moción. Para la formación de Albert Rivera ha sido suficiente la dimisión del concejal José María López Benito - investigado en el caso Enredadera por el que dimitió de sus cargos al frente de Infraestructuras y Deportes- y la creación de una comisión de investigación sobre la relación de los empresarios de la trama y el alcalde. No necesita ningún gesto más.

EFE El concejal del Ayuntamiento José María López Benito

Eso sí, su postura podría variar en el caso de que el alcalde fuese finalmente investigado. En ese caso, ha advertido su portavoz, Gemma Villarroel, "el señor Silván tendrá que irse para casa".

¿Cómo han reaccionado los otros partidos?

El PSOE, UPL, León en Común y León Despierta han avanzado que no participarán en el "paripé" de la comisión de investigación a la que ha accedido el alcalde con el respaldo de Ciudadanos. Insisten en que sólo vale una moción de censura.

Si @Cs_Leon_ no apoya la #MocióndeCensuraLeón es porque anteponen los intereses partidistas a los generales. La suma de votos de quienes apoyan la moción (@UPL_Leon, @leonencomun, @LeonDespierta y @LeonPsoe) sumamos más votos que PP y Cs, es perfectamente legítima. — PSOE Agrupación de León (@psoeleonlocal) 8 de agosto de 2018

¿Qué va a pasar ahora con la moción de censura?

Dado que no se cuenta con los votos necesarios para poderla presentar, todo apunta a que se quedará más en un deseo que en una realidad. Sin embargo, el PSOE se ha negado a resignarse e insiste en que espera que "alguien en la formación naranja tenga ética" y les dé su respaldo. "Con un solo voto de esos concejales la moción saldría adelante", recuerdan.