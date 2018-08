Una trabajadora sexual ha cortado su entrevista en el programa Ya es mediodía de Telecinco, al que ha acusado de "estigmatizar a las trabajadoras sexuales": "Están logrando más persecución policial, que nos sigan matando o que nos sigan violando sin decir nada porque somos putas".

En un programa en el que se ha abordado la polémica del turismo sexual y el trabajo sexual, Paula, una prostituta que se declara "libre" y es miembro de un sindicato para las trabajadoras sexuales ha explicado que hay una diferencia entre trata y trabajo sexual. De esta manera, se ha declarado contraria a la trata pero ha explicado que el trabajo sexual debe estar regulado: "Cuando una persona elige hacer un trabajo tiene que tener los mismos reconocimientos que en el resto de trabajos. Y los mismos derechos. Como nosotras contribuimos a la sociedad, exigimos que el Estado reconozca nuestro trabajo".

Al dar las cifras de mujeres esclavizadas en España, Paula se refiere al 20%. Cuando uno de los colaboradores del programa le interrumpe para decirle que está mintiendo y que esos no son los datos que maneja la policía, ella estalla queriendo dar por terminada la entrevista porque "no tiene tiempo": "Es muy difícil estar en un programa tan sensacionalista y que no permitan a las trabajadoras sexuales estar ahí con ustedes para discutir un tema como este", ha criticado. "Es necesario que estemos presentes en estos debates", ha zanjado antes de abandonar la entrevista.

Para ver el vídeo completo pincha aquí.