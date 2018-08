El Gobierno no aporta datos de los policías y militares franquistas condecorados

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica solicitó el 25 de junio al portal de Transparencia el listado y las condiciones de las condecoraciones pensionadas recibidas por militares, jueces y policías antes de 1977, cuando se le concedió a Billy el Niño. El ministerio de la Presidencia se ha negado, como cuenta la Cadena SER.

El Gobierno asegura que esto "obligaría a recuperar y obtener datos dispersos durante un periodo de tiempo extenso" y señala que fue anterior a la entrada en vigor de la ley de transparencia. Señalan que no tienen medios técnicos ni la seguridad de poder encontrar esa información. Además, han señalado que la administración no tiene por qué producir información que no poseyese antes.

A pesar de todo, ha dejado la puerta abierta a la elaboración de un informe con estos datos aunque no se haya tomado aún ninguna decisión.