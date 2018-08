El 'recadito' del juez Bosch a Casado por calificar de "anécdota" el caso de su máster

Joaquim Bosch, uno de los portavoces de Jueces para la Democracia, ha mandado un recadito de lo más directo al presidente del PP, Pablo Casado, quien se ha encargado desde hace días en restar importancia al caso de su máster.

Tres compañeras de máster de Casado ya han sido imputadas por las presuntas irregularidades en la obtención de este título.

Según el ideario del PP en torno a este asunto, Casado estaría siendo "víctima de una persecución" y no debe dimitir porque "los inocentes no deben hacerlo". Quien más se ha encargado de airear estos planteamientos ha sido el secretario general del PP, Teodoro García Egea, quien cree que todo este asunto es una mera "anécdota" y una "cuestión menor" que "al final quedará en nada".

Sin embargo, el juez Bosch se ha rebelado contra este argumentario del PP y ha publicado un tuit, que en pocas horas tiene cerca de 5.000 'me gusta', en el que afirma que el caso máster, de anecdótico, nada.

"La justicia debe actuar", sentencia Bosch, quien habla de una "corrupción estructural, que se muestra cada vez que un cargo público obtiene beneficios privados ilegítimos, como aquí ha podido ocurrir".

Aclarar la posible concesión fraudulenta de másters no es algo anécdotico, como dicen algunos políticos. Tenemos una corrupción estructural, que se muestra cada vez que un cargo público obtiene beneficios privados ilegítimos, como aquí ha podido ocurrir. La justicia debe actuar.

Los comentarios generados por el planteamiento de Bosch en Twitter se cuentan por centenares:

Que no se rían más en nuestra cara, en la d quienes nos hemos esforzado para obtener un máster o cualquier título d estudios oficiales. Es un sacrificio en 💰 q no nos sobra y en⏳, en vida. No se pueden regalar títulos ni aceptarlos y aún menos una vez hecho, restar importancia.