Más de 721 muertes en el mar en dos meses por las políticas "demoledoras" de la UE, según Amnistía Internacional

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado hoy un incremento de las muertes en el Mediterráneo central, con 721 fallecidos entre junio y julio, en un informe que critica las políticas del Gobierno italiano, con el rechazo a la entrada de buques como el Aquarius, y pide responsabilidad a la Unión Europea (UE).

Según la organización, el número de personas detenidas en el mar y trasladadas a centros en Libia se ha multiplicado más del doble en los últimos meses, pasando de unas 4.400 en marzo a más de 10.000 a finales de julio, entre las que había alrededor de 2.000 mujeres y menores de edad.

"El reciente aumento del número de muertes en el mar no es sólo una tragedia; es una vergüenza", dijo el investigador de AI sobre asilo y migración, Matteo de Bellis, para quien las políticas europeas "han obstaculizado el trabajo de las ONG de salvamento".

New @amnesty report on central Med details how European policies, closure of ports, old disagreements, criminalization of NGOs, & cooperation w Libya, are condemning more people to die at sea or be arbitrarily detained in Libya.

