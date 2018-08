No puede retirar la vista del espectacular escote de su cita de 'First Dates' y ella explota

"Deja de mirarme las tetas, tío". Estas palabras, exclamadas por Charo, resumen grosso modo la cita de First Dates de esta sevillana de 37 años con Israel, gaditano de 35.

A ver, el chaval intentaba disimular sus miradas furtivas al escote de la chica como podía. Resaltaba la bonita sonrisa de ella, sus grandes y profundos ojos. Pero la mirada se le iba donde se le iba. Y ella lo sabía: "Se me van los ojos...", reconocía ruborizado el chaval.

Israel viene hecho un pincel con el firme propósito de ser papá. ¿Conseguirá enamorar a Charo hasta el punto de convertirla en la madre de sus hijos? #FirstDates700 https://t.co/1NdrLGNP2E pic.twitter.com/6K7FgO3UAV — First dates (@firstdates_tv) 7 de agosto de 2018

El descaro de Israel llegó pronto. Con independencia del tema de conversación, la tónica era Israel mirando el escote a Charo, y la chica colocándose su ceñido vestido.

- Charo. Y tú qué... ¿Has tenido muchas relaciones? - Israel. Tres relaciones.

(Mirada furtiva)

- Charo (se coloca el vestido). ¿Y han durado mucho las relaciones? - Israel. Sí, soy de relaciones largas. A mí no me gusta conocer a una hoy y mañana otra. La más larga duró cuatro años pero pasó lo que pasó... - Charo. Y qué pasó... - Israel. Que me fue infiel. - Charo. Uy, mala. Pues yo me casé muy jovencita y me divorcié también muy jovencita.

"Me ha gustado mucho la simpatía, la sonrisa, esa habladura...", ha expresado ante la cámara Israel. Continuaba el diálogo...

- Israel. No tengo hijos pero me gustaría tener. - Charo. A mí también.

"Uy, se ve demasiado bien. Me da desconfianza", explicaba por su parte Charo.

Entonces, llegó el momento de hablar de cómo le gustaban las chicas a Israel, y las cartas se pusieron sobre la mesa:

- Charo. ¿Y cómo te gustan a ti las mujeres? - Israel. Lo importante está dentro... - Charo. Ya, pero físicamente. - Israel. Los ojos, la risa, la boca...

Entonces, llegó el primer 'zasca' de la noche.

- Charo. ¡Pues llevas toda la noche mirando para allá! (se señala el escote). - Israel. No, no. - Charo. Que sí, que te he visto.

"Hombre claro, se me iban los ojos", ha reconocido frente a la cámara el chico, un tanto apurado.

La sentencia final no se salió de esta tónica, pero acabó bien. La chica lo primero que le dijo fue que dejara de mirarle "las tetas", mientras Israel hablaba de la sonrisa y la dulzura de Charo para pedirle una segunda cita.

Israel tendrá que aprobar con nota en su segunda cita con Charo, así que más le vale haber sido sincero #FirstDates700 https://t.co/1NdrLGNP2E pic.twitter.com/A0UKagLiTm — First dates (@firstdates_tv) 7 de agosto de 2018

