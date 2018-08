Belén Esteban sube una foto imitando a Audrey Hepburn y las redes se vuelven en su contra

Belén Esteban está de vacaciones. La colaboradora de Sálvame ha cambiado el plató de Telecinco por Nueva York, donde se encuentra en un viaje patrocinado por Ágatha Ruiz de la Prada. Desde hace unos cuatro días, Esteban comparte fotografías en Instagram en la ciudad estadounidense luciendo prendas de la diseñadora madrileña, pero no ha sido hasta este miércoles cuando las redes se han vuelto en su contra.

La colaboradora de Telecinco ha querido hacer un 'homenaje' a Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes con una foto en el escaparate de Tiffany's cambiando el vestido negro de Hepburn por uno rosa fucsia de Ruiz de la Prada, sin collar de perlas, y cambiando el café para llevar en vaso de cartón por uno del Starbucks. Pero no le ha salido del todo bien.

En lugar de referirse a la cinta, lo ha hecho a su amiga María Teresa Campos, que también visitó la ciudad junto a su hija Terelu con el programa Las Campos y emuló la imagen.

A post shared by Belén Esteban (@belenestebanmenendez) on Aug 8, 2018 at 11:24am PDT

La imagen ha sido duramente criticada en redes sociales y La princesa del pueblo ha salido escaldada después de imitar a una grande del cine.

Hay diamantes, esmeraldas, rubis, zafiros, etc etc pero también existe el granito, la piedra pedrenal, el canto rodado y el carbón mineral. Te acabas de cargar un mito"

La analfabeta del pueblo, cómo se puede apreciar, solo sabe imitar o copiar de las otras. En fin que se le puede decir, donde no hay no hay podía aprovechar las vacaciones para alguna clase de cultura y etc etc... Hasta la próxima"

@juanmanuelbarreirosanchez