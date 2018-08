Jorge Javier Vázquez responde a los que afirman que se ha operado la cara

Jorge Javier Vázquez se ha hartado de rumores y ha dedicado la última entrada de su blog para dirigirse a todos aquellos que en los últimos días han especulado acerca de si ha sometido a algún retoque estético en el rostro.

En su blog de la revista Lecturas el presentador de Sálvame, de 48 años, asegura que, a raíz de una fotografía suya de hace años que ha llegado ahora a algunos medios y de otra que publicó en su cuenta de Instagram junto a Mónica Naranjo, se han desatado los titulares acerca de si se ha hecho algo en la cara.

Ésta es una de las imágenes en cuestión, tomada tras una función de Grandes éxitos, el espectáculo teatral que protagoniza el comunicador:

A post shared by Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez) on Jul 21, 2018 at 2:05am PDT

"Después de dejar pasar un tiempo prudencial —en el que ningún medio me ha llamado para preguntarme si he pasado o no por el quirófano, todo sea dicho— es hora de resolver el enigma", escribe Vázquez. "El hecho de que salga así de frondoso es gracias a mi maquillador Alberto Dugarte, que trabaja como los ángeles y me retoca la cara con sus manitas y sus pinceles", aclara.

"Al finalizar la función tendría que quitarme el maquillaje porque el que se utiliza para teatro queda muy raro en las fotos. No lo hago y pasa lo que pasa pero bueno, tampoco es una polémica que me quite el sueño", añade el presentador.

En su cuenta de Instagram también ha bromeado sobre el asunto con una imagen en la que aparece en el escenario del teatro pero sin mirar a la cámara: "Salgo de espaldas porque se me han saltado los puntos de la última operación y todavía no me he maquillado 😜".