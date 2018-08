La dura acusación de Rosa Díez a Pedro Sánchez por "colocar" a su mujer

La expolítica del PSOE y de UPyD, Rosa Díez, ha compartido en su cuenta de Twitter un duro mensaje contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el nombramiento de su esposa, Begoña Gómez, para dirigir el recién creado IE Africa Center del IE University.

De este modo, Díez acusa directamente a Sánchez de aprovechar su "puesto sobrevenido (con los votos de pro-etarras y golpistas)" como líder del Ejecutivo para "colocar a toda la ejecutiva del PSOE y a su mujer".

Sentencia la exlíder de UPyD: "Es CORRUPCiÓN. ¿No queda nadie en el PSOE con un poco de dignidad?".

El reproche de Díez, que tiene cerca de 3.500 'me gusta', ha provocado un encendido debate en Twitter con centenares de comentarios:

Me puede iluminar sebre el curriculum de Begoña? Lo desconozco ... pero porque no lo tiene y me consta ... o es inventado como el de todos los políticos ...