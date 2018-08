La polémica reflexión de Peris-Mencheta sobre los actores en España y 'Tu cara me suena'

El actor Sergio Peris-Mecheta, conocido por sus papeles en La Verdad o La Catedral del Mar, ha compartido una durísima reflexión sobre cómo es su trabajo en España y cómo lo sería en otros países como Alemania, Francia o Estados Unidos.

"Si lo petas como actriz/actor creador/a en Francia, USA, UK, Alemania... te dan la oportunidad de tu vida para seguir petándolo en cine, en una serie, el prota de tu vida en teatro, te proponen dirigir y hasta producir", afirma Peris-Mencheta.

Y deja una frase que ha generado polémica: "En España si lo petas MUCHO te llaman para Tu cara me suena".

Tu cara me suena es uno de los programas más exitosos de Antena 3 y de la parrilla televisiva española. En el concurso, un grupo de personajes reconocidos como actores, actrices, cantantes y gente de la farándula se mete en la piel de otro artista para actuar.

Si lo petas como actriz/actor creador/a en Francia, Usa, Uk, Alemania.. te dan la oportunidad d tu vida para seguir petándolo en cine, en una serie, el prota d tu vida en teatro, te proponen dirigir y hasta producir.



En España si lo petas MUCHO te llaman para "tu cara me suena". — Peris-Mencheta (@PerisMencheta) 9 de agosto de 2018

Esta reflexión ha propiciado la respuesta de Tinet Rubira, director de Gestmusic y productor de Tu Cara me suena y Operación Triunfo entre otros.

"Una cosa no está reñida con la otra, Tu cara me suena es un programa muy digno donde demostrar tus habilidades de showman o showoman. Te recuerdo que hace años los actores no querían hacer series de tv... y mira ahora", ha dicho Rubira.

Una cosa no está reñida con la otra. @TuCaraMSuena es un programa muy digno donde demostrar tus habilidades de showman o showoman. Te recuerdo que hace años los actores no querían hacer series de tv... y mira ahora. https://t.co/TTo0LHlftG — Tinet Rubira (@tinetr) 9 de agosto de 2018

Peris-Mencheta ha quitado hierro al asunto y ha asegurado que "no era una crítica al programa": "Quede claro Tinet, que no es una crítica, ni para el programa, ni para los artistas que allí se lo pasan de puta madre. Es un hecho que nos diferencia. En ningún momento he entrado a valorar q sea bueno o malo. Ni para unos ni para otros".