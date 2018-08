El Senado de Argentina ha votado en contra del aborto legal y seguro por 38 votos en contra de la interrupción del embarazo y 31 a favor tras un debate de más de 12 horas.

La decisión ha provocado protestas en las calles argentinas y condenas en las redes sociales. Han sido miles y miles de mensajes en las redes sociales criticando la decisión tomada por el Senado, calificada por muchos de "atraso".

Mujeres de Argentina no están solas. Somos millones a su lado y tarde o temprano los gobiernos patriarcales q odian a las mujeres caerán. Por la felicidad y bienestar de nuestras hijas e hijos, sin feminismo no hay democracia real #sororidad #AbortoalegalYa #8AQueSeaLey #SeraLey

Los senadores argentinos que, "en nombre De Dios", votaron contra la regulación del aborto, anoche en Argentina, no conseguirán menos abortos. Su triunfo es el del aborto clandestino con peligro para la vida y la salud de las madres. #BravoFariseos

Feminismo no se entiende sin solidaridad ni internacionalismo. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. El mundo entero ha mirado a Argentina y sus mujeres no volverán a estar solas en la lucha. Seguimos. L@s socialistas de España están a vuestro lado. #SeráLey

La culpa de q hoy en Argentina las mujeres se sigan jugando la vida tiene la cara y el nombre y apellidos de los 38 senadores q han votado contra un pueblo q les pasará por encima. Las ricas seguirán pagando y las pobres seguirán muriendo. No acaba aquí. Aborto libre y gratuito.

La lucha de las mujeres es una lucha constante. No despenalizar el aborto pone en peligro la salud de miles de mujeres. Aunque hoy el Senado de Argentina ha impedido la despenalización del aborto más pronto que tarde #SeráLey #AbortoLegal Las mujeres unidas cambiamos el mundo.

Argentina, no te mereces a las argentinas. Pero el mundo sí. El mundo sí que os merece. No paréis. No ceséis. Seréis el cambio.