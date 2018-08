Lindsay Lohan ataca al movimiento #MeToo y las redes estallan contra ella

Lindsay Lohan no está de acuerdo con que el movimiento feminista #MeToo sea algo beneficioso para las mujeres. Para la actriz, la acción que nació para promover que las víctimas de abuso, discriminación o acoso sexual contaran sus casos solo sirve para mostrar debilidad, según ha explicado en una entrevista con The Times: "Cuando las mujeres hablan contra todas estas cosas parecen débiles, cuando son mujeres muy fuertes".

Sin embargo, la valoración de la joven de 32 años no ha quedado ahí. Lohan cree que una parte de quienes se unen al #MeToo lo hacen por notoriedad, porque hay "chicas que ni siquiera se sabe quienes son y que lo hacen para llamar la atención". Por eso cree que hay que discutirlo en el momento en el que sucede, porque "se convierte en algo real cuando lo transformas en un informe policial".

Tras sus polémicas valoraciones, las redes han pedido a la estadounidense, directamente, que se calle.

Hey @lindsaylohan If I'm weak for being in the #metoo movement and speaking against my abuser, what does it make you look like? A moron who has no idea what it's like to survive sexual abuse. Please, shut up and stay home from now on.https://t.co/8dEGbuPbcw — CM Peters (@CharlieMPeters) 8 de agosto de 2018

I believe I speak for everyone when I say @lindsaylohan, shut up, shut up shut up.https://t.co/dCQkQ5ZaAA — Dana Weiss (@Possessionista) 9 de agosto de 2018

If there is one person who is an expert on doing anything for attention, it's Lindsay. — Mitch Coctostan (@ruprecht32) 9 de agosto de 2018