Los padres de Melania se convierten en ciudadanos de EEUU gracias a la migración en cadena que Trump odia

Los padres de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, se han convertido este jueves en ciudadanos estadounidenses durante una ceremonia privada celebrada en Nueva York en la que juraron sobre la constitución del país acompañados por agentes fronterizos, según medios locales.

Lo llamativo es que han conseguido la nacionalidad gracias a un mecanismo migratorio al que Donald Trump se refiere como "migración en cadena" y que ha jurado eliminar porque lo considera una puerta de entrada a "terroristas".

El magnate ha expresado su rechazo en repetidas ocasiones al sistema de visados familiares, que permite a ciudadanos estadounidenses patrocinar a miembros de sus familias para que les concedan visados. En el caso de los padres de Melania, ha sido la propia primera dama quien los ha esponsorizado.

CHAIN MIGRATION must end now! Some people come in, and they bring their whole family with them, who can be truly evil. NOT ACCEPTABLE! pic.twitter.com/PQGeTTdRtX