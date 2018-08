Muere el golfista australiano Jarrod Lyle a los 36 años

El golfista australiano Jarrod Lyle ha muerto este miércoles en su domicilio de Melbourne a los 36 años tras haber interrumpido la semana pasada su tratamiento contra la leucemia.

Lyle fue diagnosticado de un tipo de leucemia a los 17 años y volvió a recaer en 2012.

El deportista, quien llegó al circuito US PGA en 2007 y finalizó varias competiciones en el Top 10, había ganado su batalla contra la enfermedad y regresó al Masters australiano en noviembre de 2013. Pero su salud se volvió a deteriorar en los últimos meses por la leucemia mieloide aguda.

EFE

"Tengo el corazón roto anunciando a todo el mundo que Jarrod ya no está más con nosotros", declaró en un comunicado su esposa Briony, quien era padre de dos niños de dos y de seis años.

En los últimos días recibió muchos homenajes. "Me pidió que transmitiera un mensaje sencillo: 'Gracias por vuestro apoyo, fue muy importante. El tiempo me ha faltado, pero quizás no lo haya perdido si he podido ayudar a la gente a reflexionar y reaccionar por las familias que sufren de cáncer'", señaló su esposa.

Jarrod Lyle has passed away today, aged 36. https://t.co/w6tFpF5mXZ — The European Tour (@EuropeanTour) 8 de agosto de 2018

Si quieres leer más historias como esta visita nuestro Flipboard