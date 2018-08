Tres muertos en Gaza en una violenta noche de lanzamiento de cohetes y bombardeos

La Franja de Gaza y las localidades israelíes adyacentes vivieron hoy una violenta noche, con el lanzamiento de más de 150 cohetes por parte de las milicias palestinas del enclave y 140 bombardeos de respuesta israelíes sobre objetivos militares, que mataron a tres personas.

Una mujer de 23 años, embarazada, y su hija Jamas, de un año y medio de edad, resultaron muertas esta madrugada y su marido, herido moderado cuando un misil israelí cayó sobre su casa en la localidad de Deir Al Balah, en el centro de la Franja, informó el portavoz del Ministerio de Sanidad en Gaza Ashraf Al Qedra.

Otro palestino, un miliciano de Hamás de 30 años, murió de un disparo israelí contra su vehículo en el norte del enclave horas antes.

EFE Estado en el que ha quedado una vivienda de Deir Al Balah, Gaza, tras el bombardeo de Israel.

Getty Images Fuerzas de seguridad de Gaza examinan los restos de una supuesta infraestructura de Hamás, destrozada por las bombas.

La aviación israelí llevó a cabo más de 140 bombardeos sobre objetivos del movimiento islamista Hamás, incluidos una instalación de fabricación y almacenaje de armas, "un complejo utilizado por la fuerza naval de Hamás y un complejo militar utilizado para entrenar y lanzar cohetes", informó un comunicado castrense.

También se atacaron "cinco centros de entrenamiento, un almacén principal y un lugar de encuentro utilizado por comandantes de la brigada Jan Yunis", explica la nota castrense.

Fuentes militares en Gaza aseguran que se disparó además contra puestos militares de la Yihad Islámica.

