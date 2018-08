Casey Affleck, sobre sus acusaciones de acoso sexual: "He aprendido mucho del #MeToo"

Casey Affleck se ha manifestado sobre sus acusaciones de acoso sexual. El actor ha dejado de negar las acusaciones que recaían sobre él desde 2010, cuando dirigió la cinta I'm Still Here. Entonces la productora de la cinta Amanda White y la directora Magdalena Gorka le demandaron por acoso sexual y "angustia emocional".

El intérprete de Manchester frente al mar ha admitido ahora los cargos y ha señalado en una entrevista para AP que se arrepiente de ello. "Me comporté de una manera poco profesional y permití que el ambiente lo fuera también para otras personas y lo siento", ha admitido el actor estadounidense. "Toleré ese tipo de comportamiento de otras personas y desearía no haberlo hecho. Lo lamento mucho. Realmente no sabía de qué era responsable como jefe. Ni siquiera sé si me consideraba a mí mismo como un jefe", ha matizado Affleck, refiriéndose a que era prácticamente su primera cinta como director.

En la entrevista, Affleck va más allá y señala que ha aprendido mucho de los movimientos feministas como el #MeToo y el Time's Up. "De alguna manera pasé de estar a la defensiva a colocarme en un lugar más maduro, tratando de encontrar mi propia culpabilidad", ha apuntado, en referencia a los Oscar de 2017.

Sin embargo, con respecto al acuerdo extrajudicial al que llegó tras la demanda Affleck ha señalado que "no estaba de acuerdo con todo", especialmente con las cosas que decían sobre él o cómo le describían. "Todos acordamos tratar simplemente de dejarlo atrás y seguir adelante con nuestras vidas, que creo que merecemos, y quiero respetarlas así como ellas me han respetado a mí y mi privacidad", ha precisado.

Affleck se negó este año a acudir a la ceremonia de los Oscar, donde iba a entregar el premio a Mejor actriz. El intérprete señaló entonces que era para no entrar en controversias y ceder el protagonismo a las actrices nominadas.