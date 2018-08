España, según PP y Ciudadanos

Inseguridad, desorden, inmigración descontrolada, mafias, enchufismo, etarras...

Esta es la España que han dibujado esta semana PP y Ciudadanos desde sus cuentas de Twitter, donde han recogido las declaraciones de sus líderes políticos en los últimos siete días.

Y es que, desde que Pablo Casado accedió a la presidencia del PP, los populares mantienen una dura pugna con el partido de Albert Rivera por ocupar el margen más a la derecha del tablero político.

Porque el nuevo líder del PP comenzó fuerte cuando hace dos semanas dijo que "España no puede absorber a los millones africanos que quieren venir a Europa" y que "no es posible que haya papeles para todos".

Y claro, Ciudadanos no se quiere quedar atrás. Así que, mientras el PP mantenía su discurso sobre la inmigración con mensajes como estos...

💬 @pablocasado_ : "En apenas dos semanas el Gobierno me ha dado la razón: no era posible la política de papeles para todos". #Inmigración pic.twitter.com/Lzp622tkQ8

... Ciudadanos ha optado por juntar inmigración con inseguridad y lanzar esta campaña que muchos han tildado de "fascista" y que ha tenido en Ignacio Aguado, líder del partido en Madrid, a su mayor exponente:

La dejadez de Carmena permite que las mafias hagan su particular agosto en Madrid. Está en juego la seguridad ciudadana y la economía de los comercios que sí pagan sus impuestos. #callesOkupadas 👇🏻 pic.twitter.com/p9OhJxZGWN

Sin embargo, una de las noticias de la semana ha sido el fichaje de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por IE University para dirigir el recién creado IE Africa Center, un centro que impulsará la innovación, el liderazgo ejecutivo, el emprendimiento y el desarrollo de proyectos de acción social en el continente africano.

Algo que para ambas formaciones ha sido como un caramelo puesto a la puerta de un colegio y les ha faltado darse de codazos para hablar sobre este asunto.

Pero si hay algún tema en el que PP y Ciudadanos se desenvuelven con gusto es el de ETA. Y la noticia de que el Ministerio del Interior trasladará a dos presos de ETA que renegaron de la banda y que pidieron perdón por sus crímenes, se ha convertido en la excusa perfecta para cargar contra el Ejecutivo.

Ambas formaciones han coincidido en acusar a Pedro Sánchez de estar pagando el apoyo de los nacionalistas vascos a la moción de censura que le permitió acceder a La Moncloa.

Hola, @PSOE ! 👋 A ver, que estáis liados... ✅ El "cambio" en la política penitenciaria lo reconoce el propio Sánchez, prestad atención. ✅ Los privilegios para presos etarras los negociasteis con el PNV, revisad la hemeroteca. ✅ El 'y tú más' del #PPSOE ya cansa, y no cuela... pic.twitter.com/rlWTkf0lj3

El 27 de junio Sánchez se comprometió a "revisar la política penitenciaria siendo empáticos con las víctimas del terrorismo". No vemos la empatía, ni respeto a las víctimas, ¿quizás es un pago más ante la exigencia de quienes le mantienen en Moncloa? 🤔 https://t.co/yBYwBwsvhx

🔊 @CiudadanoVille "Hay que acabar con ETA; no es el momento del acercamiento de los presos. El señor Sánchez no puede negociar con esto para mantenerse en La Moncloa" en @MasDeUno pic.twitter.com/d7gcsbZly2

No cabe acercamiento de presos ni beneficios penitenciarios a terroristas que no se han arrepentido, que no han esclarecido los 300 crímenes que están sin resolver, y están intentando cambiar el relato de vencedores y vencidos. Nos oponernos frontalmente al acercamiento de presos pic.twitter.com/pQIk0qvxBu