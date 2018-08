José Antonio Bayona, director de la última película de la saga Jurassic World, ha explicado este jueves en su cuenta de Twitter en qué se inspiró para una de las escenas más tristes del filme.

Se trata del momento en el que los protagonistas de la película deben huir de la isla por la erupción del volcán, que arrasa todo a su paso.

En su huida, se queda rezagado un branquiosaurio, al que vemos perecer engullido por las llamas y el humo.

Una escena que quizás provocó lágrimas en muchos espectadores y que Bayona se ha encargado de explicar, después de que algunos hayan señalado que se basó en la mítica escena del branquiosaurio de la primera película de Parque Jurásico.

Sin embargo, Bayona ha explicado que la referencia para esa escena fue otro momento mítico del cine: el corazón de ET, el extraterrestre.

Fun fact: the reference for the look of this shot was the heart of E.T.#JurassicWorldFallenKingdompic.twitter.com/XUABtwsF1r