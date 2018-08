La conversación de WhatsApp que arrasa por esta divertida confusión sexual

Una de dos, o el corrector le jugó una mala pasada o fue muy torpe al escribirlo.

Lo que está claro es que una inocente conversación de WhatsApp terminó en una divertida confusión sexual que está arrasando en Twitter.

La ha compartido el usuario @Lagartman_ y en ella vemos cómo recibió un mensaje de su interlocutor en el que le mostraba que se estaba comiendo un polo marca Calippo quizás con la intención de dar cierta envidia.

Pero no contaba con la respuesta de nuestro protagonista que, tratando de dar un 'corte', contestó lo siguiente: "No me das envidia, que me acabo de comer un coño".

Sí, eso debió de pensar quien recibió este mensaje, aunque hubo rápida corrección: "Hostia, ojalá. Un cono".

Esta breve conversación ha logrado la friolera de 2.000 retuits y más de 4.500 'me gusta' en Twitter: