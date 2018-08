La foto de Sandra Barneda sin maquillaje que triunfa en Instagram por su potente mensaje

"A ti que me llamas fea, vieja o bollera sin más... no pierdas el tiempo con esto. Tus insultos no me apagan, ni me entristecen ni me detienen. Me hacen más grande y ¿sabes qué curioso? Que me hacen todavía más Bella". La presentadora Sandra Barneda ha compartido una foto en Instagram, ejercitándose en la playa y sin maquillaje alguno, con la que pretende lanzar un potente mensaje sobre la la autoestima, la belleza y los trolls.

A post shared by Sandra Barneda (@sandrabarneda) on Aug 6, 2018 at 9:51am PDT

"Hace ya un tiempo que por suerte dejó de dolerme el insulto ajeno, cobarde y rebosante de envidia", comienza su reflexión Barneda, quien asegura que"hace ya algún tiempo que aprendo para no querer ser y estar perfecta en todo momento".

"Hace ya algún tiempo que quiero mostrarme con mi cruz y mi cara, de mi misma moneda", continúa la presentadora, antes de sentenciar "¿y sabes qué?: que la belleza está en lo que sientes en cada momento".

"Aquí está mi yo sin maquillar, mi niña, mi Sandra de la intimidad con la que juego con mis sobrinos, la que recibe besos de su pareja, de su familia y amigos", afirma, antes de lanzar un mensaje a quienes insultan y faltan al respeto: "Todas estas son fotos que hablan de una belleza que se aleja mucho de los insultos, las palabras groseras y los gestos de quien está ciego ante lo que merece la pena".

"Como personaje público decido compartir no solo mi yo 'elaborado'", reflexiona Barneda, antes de especificar que lo hace "para mostrar que todo es posible y que la vida no permite maquillajes y es mejor vivirla sin filtros".

