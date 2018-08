Macaulay Culkin rechazó tres veces ser uno de los protagonistas de 'The Big Bang Theory'

La cuenta bancaria del actor Macaulay Culkin podría tener muchos más ceros de no ser por las tres veces que se negó a protagonizar The Big Bang Theory. Según ha contado en un episodio del podcast Joe Rogan Experience publicado este jueves, la CBS estuvo detrás de él para uno de los papeles principales de la serie.

El protagonista de Solo en casa, de 37 años, no llegó a decir de qué personaje se trataba, pero sí que rechazó la oferta hasta tres veces. "No me veo haciendo una sitcom o un programa de televisión", justificó.

El argumento tampoco le resultó atractivo, ya que la idea con la que se quedó fue que trataba de "dos astrofísicos nerds y una chica guapa que vivía con ellos".

"Tendría cientos de millones de dólares ahora mismo si lo hubiera hecho", reconoció. "Pero al mismo tiempo me estaría dando cabezazos contra la pared".

El elenco de The Big Bang Theory es uno de los mejor pagados de la televisión. En estos días se está negociando su renovación por una 13ª temporada.