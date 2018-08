Isabela Moner ha sido la elegida para dar vida a Dora la Exploradora en la película que convertirá al dibujo en un personaje de carne y hueso. De hecho, gracias a la actriz hemos podido ver la primera imagen de la cinta, la suya misma caracterizada como el ídolo de los niños. La estadounidense ha publicado la foto en Instagram.

149.3k Likes, 2,243 Comments - Isabela 🇵🇪🇺🇸 (@isabelamoner) on Instagram: "So excited to show you the First Look of me as #DoraTheExplorer"