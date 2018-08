El inesperado corte de esta chica a su cita de 'First Dates'

Todo parecía indicar que la cita entre Jessica y Antonio en First Dates (Cuatro) había ido bien. A lo largo de toda la cena ella dio muestras de que le gustaba lo que veía en él.

La conversación entre ellos fluyó en todo momento. Ella se interesó por los gustos de Antonio, por su personalidad e incluso le dijo de forma espontánea todo lo que le había gustado de él a simple vista.

"Pues se te ve un chico, de verdad, majísimo", dijo Jessica en medio de la cena, pese a que Antonio ni siquiera había preguntado su opinión. "Y tienes una mirada muy sincera. Me gusta la gente con miradas sinceras", continuó.

First Dates

Las señales indicaban que el éxito estaba asegurado para los dos. Una muestra más de ello fue cuando ella afirmó que la cita le había "encantado", aunque después jugó un poco al despiste al decir "ya veremos" cuando él preguntó si se iba a quedar con su "llave del corazón".

Al llegar al momento de la decisión final, Jessica comenzó a hablar mirando directamente a los ojos de Antonio: "Se te ve muy buen chico, de verdad, con el que se puede formar una familia, en el que se puede confiar...".

Puedes ver la cita en la web de Cuatro pinchando en este enlace.

Antonio aseguró que ella también le había gustado mucho y le propuso hacer alguna escapada juntos, a lo que ella respondió: "Claro". Por tanto, él admitió que le gustaría mucho tener una segunda cita con Jessica "para seguirnos conociendo".

Sin embargo, cuando ya parecía que estaba todo dicho, el programa preguntó si ella querría tener una segunda cita con Antonio y su respuesta fue rotunda: "Sintiéndolo mucho, te digo que no. Me he hecho adicta a la droga de los flechazos y sin ellos no puedo vivir".