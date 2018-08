Hace cuatro años, 32 pasos de cebra de distintas zonas del centro de Madrid amanecieron pintados con frases poéticas como "Me sentí astronauta perdido en tus lunares" o "Duerme menos y sueña más". El proyecto "Te comería a versos" fue idea de Boa Mistura el grupo de artistas responsable de pinturas en espacios públicos alrededor del mundo.

Ellos definieron su proyecto en Madrid como "un acto de amor de artistas y poetas para humanizar nuestras ciudades". Los integrantes del grupo llegaban por la noche a pasos de cebra con mucho tránsito y pintaban las frases de Leiva o Rayden entre otros.

La ilegalidad de la idea, al no tener los permisos necesarios, frenó al grupo antes de poder terminar, pero ahora el Ayuntamiento les ha propuesto volver a poner en marcha de forma legal la propuesta.

Bajo el nombre de "Versos al paso", la iniciativa vuelve para "reivindicar el paseo reflexivo y creativo, introducir en nuestros pasos la creación literaria y la sorpresa del hallazgo inesperado". La idea es que todos los ciudadanos envíen sus propuestas a través de un formulario desde el 6 de agosto hasta el 7 de septiembre.

El proyecto consiste en pintar 1.100 pasos de peatones de la capital con versos. 700 serán escritos por ciudadanos y 400 por poetas, escritores, cantautores... Las frases tienen que ser originales, de entre 15 y 80 caracteres y en cualquier idioma.

Después un Comité de Selección compuesto por entre 6 y 12 escritores, editores, periodistas o poetas seleccionará las frases ganadoras. Los versos seleccionados podrán leerse junto con el nombre o pseudónimo de sus autores. Más de 6.000 madrileños y 100 poetas han enviado ya sus propuestas.

El ayuntamiento ha explicado que la iniciativa cumple la normativa ya que "sólo se podrán realizar en pasos de peatones con semáforos, en los que no haya ninguna marca vial que pueda confundir tanto a los peatones como a los vehículos". Pero esto ha generado controversia y críticas desde la oposición.

El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, ha asegurado que la propuesta "es ilegal' y va en contra de la seguridad vial de los madrileños porque considera que las ordenanzas municipales "prohíben añadir a la señalización vial ningún elemento que pueda distraer a peatones y conductores".

"Mientras aumentan los atropellos en Madrid, mientras las calles están llenas de socavones, a Carmena se le ocurre distraer a los peatones con versos, una medida contraria a las ordenanzas y a lo que establece la Ley de Seguridad Vial", ha cargado Henríquez de Luna contra la propuesta.

Por ello ha exigido a la alcaldesa, Manuela Carmena, que "pase de las musas al teatro y que se tome en serio los problemas de la ciudad".

Han sido muchas las personas que han recurrido a Twitter para alabar la propuesta o para mofarse de ella y proponer algunos versos.

Pa fuera lo malo, no, no, no

Yo no quiero nada malo, no, no, no #VersosAlPaso