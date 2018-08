Un alto cargo de Ciudadanos la lía al confundir a Fidel Castro con este dibujo animado

"No tire colillas sin apagar. Cuando un monte se quema, algo suyo se quema. ¡Qué trabajo! Hay que evitar los incendios". Este era uno de los mensajes que un divertido conejo de dibujos animados llamado Fidel daba a los ciudadanos, pequeños y no tan pequeños, para concienciar a la sociedad sobre los incendios.

Fue la campaña que la Dirección General de Montes franquista publicó en televisión a principios de los años 60 y que el Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la cuenta oficial en Twitter del Ministerio de Agricultura, ha rescatado con este mensaje: "Ya lo decía Fidel en 1988... Si eres mi amigo, combate el fuego conmigo".

Junto al tuit, se incluye una imagen de la campaña de 1988:

Muchos (muchísimos) han creído que en lugar del pobre conejo, ese Fidel hacía referencia a Fidel Castro, dirigente cubano fallecido en 2016.

Y entre quienes han caído en la ¿trampa? ha estado el secretario de Organización de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Sandro Ruiz de Pedro, quien también es portavoz del partido naranja en Guadalajara.

"¿Esto desde una cuenta oficial? ¿En serio estamos así en España?", se ha quejado amargamente Ruiz de Pedro.

Las respuestas no han tardado en llegar:

Comprobado, no hay vida inteligente en Ciudadanos. No estáis ni uno sano. Os debería dar vergüenza, claro que esa palabra no sabéis que significa. Lo único que sabéis es mentir y robar.