Cachondeo con este vídeo de Unai Emery hablando en inglés

Unai Emery, entrenador del Arsenal, no tiene mucha idea de inglés. Sin duda. Pero al menos, se atreve a intentar hablar algo del idioma de Shakespeare para hacerse entender.

Y si el club se lo pide, para hacer una campaña de cara a la temporada que ha comenzado este fin de semana para su equipo.

Así que aquí le tenemos, en un vídeo de cinco segundos en el que Emery se suelta para decir lo siguiente: "Jai, tuguedar güi ar mor estronguer".

Que en román paladino significa "hola, juntos somos más fuertes".

No hace falta decir que Twitter se ha llenado de bromas con esta perla de Emery:

Jajajaja. — Jot Down Magazine (@JotDownSpain) 12 de agosto de 2018

Jai. Tuguedar güi ar mor estrongar https://t.co/ZR0LhgMu7x — Luis Velasco (@PeterQuill777) 12 de agosto de 2018

Esto incrementará tu autoestima por el inglés ... https://t.co/aYWxA6My1w — JuanFran V. 🔴⚪🔴 🇪🇸 (@C0rajeyC0razon) 12 de agosto de 2018

ESPLAINNNN — Dhiren (@Sudra04) 12 de agosto de 2018

Press 1 for English — Rayan (@rayanmadian) 12 de agosto de 2018

El inglés medio/alto de el CV de cualquier español..😁 https://t.co/RPCy9tRleA — Iván González (@ivanglzf) 12 de agosto de 2018

No es la primera vez que Emery se lanza a hablar un idioma que no se le da muy bien. Si no, fíjense cómo chapurreaba el francés cuando entrenaba al PSG: