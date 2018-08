La dura experiencia de esta chica tras adelgazar más de 33 kilos

Lydia es una joven que ha contado en Twitter cómo se enfrentó hace solo dos años, con 16, a un grave problema de obesidad y el calvario que ha supuesto para ella perder el peso que necesitaba, hasta el punto de derivar en un trastorno alimentario que ha tenido que tratar con ayuda psicológica.

"Las consecuencias de adelgazar y los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCAs). No todo es tan bonito como parece", así presentó Lydia el hilo con el que ha contado su experiencia, un testimonio que en pocas horas se ha convertido en viral.

Hilo de cómo pasé de esto a esto, las consecuencias de adelgazar y TCAs. No todo es tan bonito como parece.⬇⬇⬇ pic.twitter.com/KRJdt2o94B — ly (@lyxc_) 12 de agosto de 2018

Lydia cuenta que ha padecido obesidad desde que tiene memoria: "Mi madre desde bien pequeña me llevaba a médicos y prácticamente mi infancia se ha desarrollado en torno a dietas".

Ella recuerda su niñez como una muy etapa difícil, llena de acoso, insultos y depresiones. Pero peor fue cuando llegó la ESO. "Un puto infierno, vamos", afirma.

Siendo adolescente se tapaba siempre el cuerpo y usaba sudadera incluso en verano. "En tercero de la ESO, por peleas de chiquillos, me quedé prácticamente sola. No tenía amigos y mi vida era estar en la cama y comer. Cogí una barbaridad de peso", cuenta.

16 años y ya pesaba 106 kg. Obesidad tipo dos, IMC de 38.5. Rozando la obesidad mórbida. Hipertensión arterial, prediabetes, hipermenorrea menstrual, grasa en el hígado, problemas de corazón y un largo etcétera pic.twitter.com/eXnKoCgDuh — ly (@lyxc_) 12 de agosto de 2018

Fui al endocrino el 29 de marzo del 2016 y después del una larga charla el médico me dijo algo que no voy a olvidar nunca. "Lydia o adelgazas o a los 30 no llegas". 16 años tenía — ly (@lyxc_) 12 de agosto de 2018

El endocrino le puso una dieta de 1.500 calorías que ella reducía sin que nadie se diese cuenta. Debía comer cinco veces al día y todo lo tenía que pesar.

Como a Lydia le daba vergüenza que la gente la viese haciendo deporte, se levantaba a las 4.30 de la madrugada para salir a caminar. "Ansiedad social", admite. Hasta que finalmente lo dejó y decidió centrarse en seguir tan solo una buena alimentación.

Pasaron los meses y perdí mucho peso. Muchísimo. En cosa de 5 meses había perdido 33 kg. Todo eran felicitaciones, felicidad, me sentía bien porque los demás me veían bien. Foto de principios y finales del 2016 pic.twitter.com/Dyf2d95fXO — ly (@lyxc_) 12 de agosto de 2018

Seguí adelgazando y con eso venían más felicitaciones. Podía ir a cualquier tienda, coger algo y era mi talla. Podía comer en público sin que me miraran, sentarme en cualquier sitio sin miedo a si entraría o no e incluso di mi primer beso. A los 17 sí — ly (@lyxc_) 12 de agosto de 2018

Ya no era la misma persona pero no solo físicamente es que me estaba destrozando mentalmente. De tener una 48 bajé a una 36. Yo me seguía viendo gorda quería seguir y llegaron los problemas pic.twitter.com/BYy1QpGwIs — ly (@lyxc_) 12 de agosto de 2018

Y ahí empezaron los problemas en casa, con su madre: "Que no me pongas más, que no quiero comer hoy, eso no entra en la dieta y más".

Lydia reconoce que empezó a tirar comida a escondidas y si estaba sola, directamente se las saltaba. Fue a un psicólogo de la seguridad social, pero no la pudo ayudar y el problema continuó.

"He llorado muchísimo por no saber qué pasaba, por no saber por qué lo que veía no me gustaba si pesaba incluso menos de lo que me había propuesto. Empezaron los comentarios de 'estas muy delgada' y me cabreaba porque no lo veía así", relata.

Conseguí coger un poco de peso para mantenerme saludable. Unos 5 kg. A día de hoy sigo haciendo dieta porque soy incapaz de dejarla pero al menos me permito transgresiones muy muy puntuales pero aun me siento mal cuando lo hago — ly (@lyxc_) 12 de agosto de 2018

Pagué como pude un psicólogo privado que me ayudó de verdad. Me habló de la dismorfia y de que la sufría. Que ya he explicado que es un trastorno que afecta a la percepción que se tiene de uno mismo. La obsesión con una característica, defecto real o no. En este caso no lo es — ly (@lyxc_) 12 de agosto de 2018

Lydia aconseja a todos aquellos que quieran adelgazar que lo hagan por ellos mismos, no por la presión social, y por supuesto, que se pongan en manos de un médico o nutricionista profesional. "Y si podéis y vais a hacer un cambio así de drástico, id al psicólogo antes, durante y después", recomienda.

Nada de dietas milagrosas, ni medicamentos, ni matarse haciendo deporte. Dieta equilibrada y variada sin excesos, deporte necesario si se puede y apoyarse en la gente de al rededor. Yo he tenido la suerte de tener un gran entorno que me ha apoyado en todo momento — ly (@lyxc_) 12 de agosto de 2018

Mucho ánimo para todo el que lo esté intentando, enhorabuena al que lo haya conseguido y al que haya fallado que no desista. Lo intenté durante más de 10 años hasta llegar aquí. Un cambio no llega en dos días — ly (@lyxc_) 12 de agosto de 2018

Queréos en antes del proceso, durante y al final de este. Un número no influye en nada y no sóis menos por pesar más, ni más por pesar menos y viceversa. — ly (@lyxc_) 12 de agosto de 2018